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Поклонники Любови Успенский считают, что артистка стала выглядеть намного хуже, чем раньше. Такой вывод они сделали, увидев видео звезды в социальной сети Instagram.

Из-за короновируса Успенская вынуждена большую часть времени проводить дома, как и многие другие знаменитости. И на днях артистка опубликовала видео, где она исполнила небольшой отрывок песни собственного сочинения о нехватки спиртного и ботокса.

Макияжа на лице звезды практически не было. Успенская напевала песню со стаканом, в котором, как позже пояснила артистка, налит морс.

Одни подписчики певицы сильно обеспокоены увлечением алкоголем Успенской. Другие недовольные комментаторы убеждены, что уколов красоты звезде точно хватит. А звездные коллеги поддержали исполнительницу.