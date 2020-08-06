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Успенская пожаловалась на нехватку ботокса и спиртного 

Анастасия Иванова 1 час назад
Поклонники Любови Успенский считают, что артистка стала выглядеть намного хуже, чем раньше. Такой вывод они сделали, увидев видео звезды в социальной сети Instagram.
Из-за короновируса Успенская вынуждена большую часть времени проводить дома, как и многие другие знаменитости. И на днях артистка опубликовала видео, где она исполнила небольшой отрывок песни собственного сочинения о нехватки спиртного и ботокса.
Макияжа на лице звезды практически не было. Успенская напевала песню со стаканом, в котором, как позже пояснила артистка, налит морс.
Одни подписчики певицы сильно обеспокоены увлечением алкоголем Успенской. Другие недовольные комментаторы убеждены, что уколов красоты звезде точно хватит. А звездные коллеги поддержали исполнительницу.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Каменских поразила фанатов фото в бикини.
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