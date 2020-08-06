Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео, напугав фанатов странными движениями. Ролик исполнительницы появился в личном аккаунте Instagram.
На видео Спирс танцует в собственном доме в черном коротком топе и зеленых шортах. Ролик с «танцем» девушка публикует уже не в первый раз. Подписчики знаменитости начинают переживать за ее состояние:
«Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь», «Она выглядит странно и потеряно», «Бритни, тебе точно не нужна помощь?»
Видео набрало более полутора миллиона просмотров.
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