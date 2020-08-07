Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию снимков, на которых она запечатлена после страшной аварии.
«Я сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Я перенесла шесть операций. Благодаря тому, что у меня нет зубов я научилась по-настоящему любить себя и смотреть в лицо своим демонам»,
— призналась звездная наследница.
@pacha_tati
Напомним, Татьяна попала в жуткую аварию два года назад. Она упала с велосипеда на Коста-Рике. После происшествия дочь Успенской на протяжении долгого времени лечилась восстанавливалась в клиниках Европы и Азии.
@pacha_tati
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