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Дочь Успенской показала лицо после аварии 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию снимков, на которых она запечатлена после страшной аварии.

«Я сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Я перенесла шесть операций. Благодаря тому, что у меня нет зубов я научилась по-настоящему любить себя и смотреть в лицо своим демонам»,

— призналась звездная наследница.
@pacha_tati
Напомним, Татьяна попала в жуткую аварию два года назад. Она упала с велосипеда на Коста-Рике. После происшествия дочь Успенской на протяжении долгого времени лечилась восстанавливалась в клиниках Европы и Азии.
@pacha_tati
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Бритни Спирс напугала фанатов очередным танцем.
Звёзды , Видео , Бритни Спирс , Любовь Успенская
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