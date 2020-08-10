Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Якубовича рассказала о проблемах в семье 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
Дочь Якубовича рассказала о проблемах в семье
Фото: globallookpress.com
Дочь ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича Варвара рассказала о проблемах в семье. Она написала на эту тему пост в своем Instagram-аккаунте.
По словам девушки, в отношениях ее родителей не раз был кризис.

"За последние 22 года было много ссор, несостыковок, обид и недопониманий. Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт", — поделилась Варвара.

@umi_coral
Она рассказала, что им "нужен был лишь один небольшой, но решительный шаг, чтобы пойти на сближение":

"И он того стоил. Мои родители — непростые люди, я тоже не сахар, но мы желаем друг друга лишь самого лучшего".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Сюткин стал отцом в четвертый раз.
Видео дня. Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Звёзды , Леонид Якубович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Жены олигархов, оставшиеся нищими после развода
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
Пользователи Сети в восторге от честных фото модели
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
03:05
Почему Денис Клявер не показывает дочь от Евы Польны
Звёзды Дети
Как быстро отбелить кухонные полотенца
02:13
Как быстро отбелить кухонные полотенца
Дом и сад
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
02:28
Как вымыть голову, если под рукой нет шампуня
Красота
Чем не стоит кормить детей по утрам
02:10
Чем не стоит кормить детей по утрам
Дети Еда
Асмус приписали роман с российским актером
00:57
Асмус приписали роман с российским актером
Звёзды
Киркоров похвастался кроссовками за миллион
01:00
Киркоров похвастался кроссовками за миллион
Звёзды
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
00:32
Раскрыты заработки актрисы Ирины Горбачевой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение