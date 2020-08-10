Дочь Якубовича рассказала о проблемах в семье 

Дочь ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича Варвара рассказала о проблемах в семье. Она написала на эту тему пост в своем Instagram-аккаунте.
По словам девушки, в отношениях ее родителей не раз был кризис.
"За последние 22 года было много ссор, несостыковок, обид и недопониманий. Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт", — поделилась Варвара.
@umi_coral
Она рассказала, что им "нужен был лишь один небольшой, но решительный шаг, чтобы пойти на сближение":
"И он того стоил. Мои родители — непростые люди, я тоже не сахар, но мы желаем друг друга лишь самого лучшего".
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