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Как выглядит дочь скандальной солистки «Тату» 

Елена Красовская 3 часа назад
Ролик рассказывает о личной жизни певицы Юлии Волковой. Пик славы Юлии пришёлся на начало нулевых, когда она выступала с Еленой Катиной в группе «Тату». Девушки стали популярны не только в нашей стране, но и за рубежом, и отчасти этому способствовала скандальная репутация коллектива. Когда Юлии было 19, она впервые стала мамой: у неё родилась дочь Виктория. Скоро девочке исполнится 15, и она становится копией звёздной матери. Как выглядит Виктория, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что дочь Якубовича рассказала о проблемах в семье.
Звёзды , Видео , Дети , Юлия Волкова , Елена Катина
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