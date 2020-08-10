На просторах русского Instagram сияетновая звезда. И это не просто очередная инста-модель, а внучка легендарного российского актера Михаила Боярского. Так, 21-летняя Екатерина Боярская набирает популярность в соцсетях, а поклонники звездной семьи во всю обсуждают эффектную внешность обаятельной блондинки.

Причем известно о девушке совсем немного: она живет в Санкт-Петербурге, любит путешествовать и делиться горячими фото со своих поездок. Неудивительно, что за уже следит почти 20 тысяч подписчиков!

Многих пользователей в Сети заинтересовала лучезарная улыбка и пышные формы девушки. А после фото в бикини о ней заговорили даже в прессе.

При этом девушка рассказала, что такая аппетитная, но подтянутая фигура далась ей нелегко. С 17 лет она пыталась сбросить вес, но все изменилось, как только девушка приняла себя. Сейчас Екатерина советует просто правильно питаться и активно заниматься спортом.