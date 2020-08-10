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Внучка Боярского сводит с ума соцсети своими формами 

Диана Товсепова 3 часа назад
На просторах русского Instagram сияетновая звезда. И это не просто очередная инста-модель, а внучка легендарного российского актера Михаила Боярского. Так, 21-летняя Екатерина Боярская набирает популярность в соцсетях, а поклонники звездной семьи во всю обсуждают эффектную внешность обаятельной блондинки.
Причем известно о девушке совсем немного: она живет в Санкт-Петербурге, любит путешествовать и делиться горячими фото со своих поездок. Неудивительно, что за уже следит почти 20 тысяч подписчиков!
Многих пользователей в Сети заинтересовала лучезарная улыбка и пышные формы девушки. А после фото в бикини о ней заговорили даже в прессе.
При этом девушка рассказала, что такая аппетитная, но подтянутая фигура далась ей нелегко. С 17 лет она пыталась сбросить вес, но все изменилось, как только девушка приняла себя. Сейчас Екатерина советует просто правильно питаться и активно заниматься спортом.

«Я находила разные диеты в социальных сетях. Из того, что помню, в день можно было есть только яблоко и пить воду. Я этому следовала. Состояние было ужасное, настроения и сил не было. Учителя, родители и друзья в один голос говорили мне, что я слишком худая, но мне не нравилось, как я выгляжу… Да, мне удалось справиться, и, честно говоря, ничего сложного в этом не было. Все было в моей голове. Как только я поняла, что я действительно слишком худая, и голодать — это не выход, то все встало на свои места.», — призналась в интервью СМИ внучка Боярского.

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