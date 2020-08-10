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Появилось фото Бабкиной до пластических операций 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал фото певицы Надежды Бабкиной до пластических операций. Он поделился архивным снимков в своем Instagram-аккаунте.
Пользователи Сети убеждены, что артистка не раз прибегала к услугам пластических хирургов за последние годы.

«Всем хорошего дня! Ну а я продолжу публикацию моих уникальных фотографий. Сегодня в кадре Надежда Бабкина и популярный когда-то ведущий «Песни года» актер Евгений Меньшов», — подписал фотографию Роман Родин.

@romanrodin1959
В комментариях подписчики отметили, что Надежда Бабкина и Евгений Меньшов выглядят на снимке очень счастливыми.

«Спасибо, Роман. Очень симпатичный снимок», — написали пользователи.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Пригожин раскрыл секрет своего похудения.
Звёзды , Видео , Роман Родин , Евгений Меньшов , Алла Пугачева
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