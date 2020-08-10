Понарошку развелась с мужем

Телеведущая Ирена Понарошку официально развелась со своим супругом Александром Листом, известным как DJ List. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

"Сегодня мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью", — рассказала телеведущая.

Ирена Понарошку и Алекандр Лист были в браке с 2010 года. У пары есть двое детей. Известно, что после развода они останутся жить с матерью.

Подписчики телеведущей поддержали ее в комментариях:

"Ирена! Шок? Шок! Но мы догадывались. Уверена, вы засияете еще ярче. Сил, любви, уверенности в своем решении. Вы супер-женщина!", "Какая вы молодец! По вашему настроению совсем не скажешь, что вы переживали такой период".

Некоторые признались, что их семью тоже разрушила пандемия: