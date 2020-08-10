«Ощущения ужасные»: Дакоту увезли в больницу с COVID

В своем Instagram певица Рита Дакота выложила пост, в котором поделилась с фанатами новостями о состоянии своего здоровья.

"Приехала бригада, которая, как я поняла, приезжает через 10 дней после первого положительного теста на COVID-19, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90…). Срочно увезли на скорой с мигалками". ⠀

Коронавирус у певицы обнаружили только с третьей попытки, до этого тесты COVID-19 не определяли, а певица жаловалась на ломоту в теле и потерю обаяния.

Девушка рассказала, что никогда прежде не ездила в машине скорой помощи, оттого "ощущения просто ужасные". Дакота также поделилась в комментариях, что близким коронавирус от нее не передался.