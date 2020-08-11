Чем занимается сестра Дмитрия Маликова 

Смотрите ролик и узнайте, чем занимается сестра певца Дмитрия Маликова. Дмитрий царит на отечественной эстраде ещё с конца восьмидесятых, да и Инна, которая младше брата на несколько лет, тоже посвятила себя творчеству. Девушка продолжает музыкальную династию, выступает с концертами, а недавно стала продюсером коллектива «Новые самоцветы». Как выглядит сестра Дмитрия Маликова и как она пытается преодолеть предубеждения критиков, рассказывает видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что звезда «Уральских пельменей» ответила на слухи о романах с участниками шоу.