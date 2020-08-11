Актриса Алисса Милано, известная публике по роли ведьмы в сериале "Зачарованные", рассказала, что происходит с ее волосами сейчас. Недавно звезда перенесла коронавирус: по ее словам, у нее на протяжении четырех месяцев были типичные симптомы инфекции — потеря кратковременной памяти, слабость, одышка, потеря обоняния. Но лишь недавно тест показал положительный результат. Как утверждает Милано, после болезни ее волосы начали стремительно выпадать — актриса потеряла уже 20% волос. В своем Instagram актриса опубликовала наглядное видео:
"Хочу показать вам, что происходит с моими волосами на фоне перенесенного коронавируса. Как вы можете видеть, на моей расческе в данный момент нет остатков волос. Одно расчесывание — и вот каковы мои потери",
— рассказывает звезда и крупным планом показывает, сколько волос теряет за одну такую процедуру.
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