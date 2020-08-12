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Миро разнесла Легкоступову за алкоголизм 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Вытаскивают с того света пьянчужку»
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро высказала свое мнение о российской певице Валентине Легкоступовой, которая была госпитализирована с травмой головы. Сейчас артистка находится в коме.
По мнению Миро, у Легкоступовой были серьезные проблемы с алкоголем.

«Баба, у которой было все, пила. Пила, как не в себя. Месяц в запое. Допилась до "белочки" и то ли в ванной рухнула, то ли муж-собутыльник двинул. Не суть», — написала блогер.

Как считает Миро, певица сама себя загубила, а теперь лучшие нейрохирурги страны спасают ей жизнь.

«Врачи, медсестры, санитарки — все эти люди сейчас вытаскивают с того света пьянчужку. Более-менее известную, внимание прессы на себя стянувшую, но опустившуюся алкашку».

Блогер написала, что "никто не кинется спасать" хорошего отца и работягу, но к артистке внимание повышено:

«Зато вокруг "Ягоды-малины" развели целую свистопляску. Задумалась и вот к чему пришла: "А не пошла бы она в ж**у — пьянь?"».

Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно об отношениях Легкоступовой с детьми.
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