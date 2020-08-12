Блогер Лена Миро высказала свое мнение о российской певице Валентине Легкоступовой, которая была госпитализирована с травмой головы. Сейчас артистка находится в коме.

По мнению Миро, у Легкоступовой были серьезные проблемы с алкоголем.

«Баба, у которой было все, пила. Пила, как не в себя. Месяц в запое. Допилась до "белочки" и то ли в ванной рухнула, то ли муж-собутыльник двинул. Не суть», — написала блогер.

Как считает Миро, певица сама себя загубила, а теперь лучшие нейрохирурги страны спасают ей жизнь.

«Врачи, медсестры, санитарки — все эти люди сейчас вытаскивают с того света пьянчужку. Более-менее известную, внимание прессы на себя стянувшую, но опустившуюся алкашку».

Блогер написала, что "никто не кинется спасать" хорошего отца и работягу, но к артистке внимание повышено: