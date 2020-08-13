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Названы звезды, которых Киркоров мог заразить COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Совсем недавно Филипп Киркоров переболел коронавирусом. Певец сообщил, что болезнь прошла бессимптомно, а затем проследовал на презентацию своего клипа, где пообщался с доброй половиной шоу-бизнеса.
Sobesednik.ru внимательно отследил последние мероприятия, в которых участвовал певец, и понял, кто может начать вторую волну COVID.
24 июня Киркоров выступал на «Славянском базаре» вместе с Олегом Газмановым и Лолитой. В Витебск из Москвы приехал специальный поезд гостей, многие из которых активно кашляли на обратном пути.
29 июня Филипп отмечал день рождения сына Мартина. На вечеринку пришли Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Ани Лорак и Тимати.
На презентации бургерной, которую Филипп открывал с Тимати, пришли Валерия и Иосифа Пригожин, Лепс и Аркадий Новиков.
14 июля Филипп снялся в новой серии «Ералаша» и обнимался с 71-летним художественным руководителем детского киножурнала Борисом Грачевским, который входит в группу риска.
А на острове Крит, куда Филипп полетел на частном самолете, он случайно встретился с Андреем Малаховым.
Теперь певец просит всех носить маски, хотя в Сети утверждают, что вторая волна коронавируса точно начнется из-за Киркорова и его любви к вечеринкам.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Филипп Киркоров купил себе кроссовки за миллион.
Женский форум 6
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Тимати , Сергей Лазарев , Андрей Малахов , Аркадий Новиков , Юлия Барановская , Олег Газманов , ИД "Собеседник"
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