Названы звезды, которых Киркоров мог заразить COVID-19 

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Совсем недавно Филипп Киркоров переболел коронавирусом. Певец сообщил, что болезнь прошла бессимптомно, а затем проследовал на презентацию своего клипа, где пообщался с доброй половиной шоу-бизнеса.

Sobesednik.ru внимательно отследил последние мероприятия, в которых участвовал певец, и понял, кто может начать вторую волну COVID.

24 июня Киркоров выступал на «Славянском базаре» вместе с Олегом Газмановым и Лолитой. В Витебск из Москвы приехал специальный поезд гостей, многие из которых активно кашляли на обратном пути.

На презентации бургерной, которую Филипп открывал с Тимати, пришли Валерия и Иосифа Пригожин, Лепс и Аркадий Новиков

14 июля Филипп снялся в новой серии «Ералаша» и обнимался с 71-летним художественным руководителем детского киножурнала Борисом Грачевским, который входит в группу риска.

А на острове Крит, куда Филипп полетел на частном самолете, он случайно встретился с Андреем Малаховым

Теперь певец просит всех носить маски, хотя в Сети утверждают, что вторая волна коронавируса точно начнется из-за Киркорова и его любви к вечеринкам.