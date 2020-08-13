Киркоров отреагировал на развод Пугачевой и Галкина

В светских кругах продолжают активно обсуждать слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На этот счет высказался и бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров.
По мнению артиста, комментировать происходящее в звездной семье просто неприлично. Певец утверждает, что он, как и остальные, не имеет на этого никакого права и основания. Поп-королю явно неприятно обсуждать разрыв бывшей жены с ее нынешним мужем.
«Пусть комментирует ближний круг: люди, с которыми они общаются. Я могу лишь со стороны наблюдать в Instagram, как выглядят их прекрасные дети, сама Алла. Она находится в прекрасной форме. И я очень за нее радуюсь»,
— заверил Киркоров.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Захарова лечится от зависимости.