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Киркоров прокомментировал новости о разводе Пугачевой и Галкина 

Анастасия Иванова 1 час назад
Киркоров отреагировал на развод Пугачевой и Галкина
Фото: depositphotos.com
В светских кругах продолжают активно обсуждать слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На этот счет высказался и бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров.
По мнению артиста, комментировать происходящее в звездной семье просто неприлично. Певец утверждает, что он, как и остальные, не имеет на этого никакого права и основания. Поп-королю явно неприятно обсуждать разрыв бывшей жены с ее нынешним мужем.

«Пусть комментирует ближний круг: люди, с которыми они общаются. Я могу лишь со стороны наблюдать в Instagram, как выглядят их прекрасные дети, сама Алла. Она находится в прекрасной форме. И я очень за нее радуюсь»,

— заверил Киркоров.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Захарова лечится от зависимости.
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