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Фанаты раскритиковали Самойлову и Джигана 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Взбешенные фанаты накинулись на Самойлову и Джигана
Фото: @samoylovaoxana
Буквально еще несколько месяцев назад вся страна переживала за висящих на волоске от развода Джигана и Оксану Самойлову. Сегодня же супруги снова счастливы вместе. Они отправились отдыхать с детьми в Турцию, откуда делятся всевозможными снимками.
Фанаты, в свою очередь, не скрывают своего раздражения. По их мнению, супруги просто-напросто обманули всех, спровоцировав слухи о своем разрыве.

«Так нагло врать и осрамиться, а потом дальше продолжать врать. До чего же можно опуститься ради денег», — негодует подписчица в комментария под постом Самойловой.

«Интерес пропал к вашей семье полностью», — призналась фанатка.

«Терпеть не могу эту парочку после всего цирка», — заявил фолловер.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что новая пассия Жигунова заявила о мести бывшего мужа.
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