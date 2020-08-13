Взбешенные фанаты накинулись на Самойлову и Джигана

Буквально еще несколько месяцев назад вся страна переживала за висящих на волоске от развода Джигана и Оксану Самойлову. Сегодня же супруги снова счастливы вместе. Они отправились отдыхать с детьми в Турцию, откуда делятся всевозможными снимками.
Фанаты, в свою очередь, не скрывают своего раздражения. По их мнению, супруги просто-напросто обманули всех, спровоцировав слухи о своем разрыве.
«Так нагло врать и осрамиться, а потом дальше продолжать врать. До чего же можно опуститься ради денег», — негодует подписчица в комментария под постом Самойловой.
«Интерес пропал к вашей семье полностью», — призналась фанатка.
«Терпеть не могу эту парочку после всего цирка», — заявил фолловер.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что новая пассия Жигунова заявила о мести бывшего мужа.