У Подольской заметили беременный живот 

Певица Наталья Подольская поделилась в своем Instagram семейными кадрами, на которых поклонники разглядели весьма округлившийся живот.
@nataliapodolskaya
В комментариях многие выразили уверенность, что Подольская вместе с супругом-музыкантом Владимиром Пресняковым ждут ребенка.
Звезды пока не комментируют слухи, однако ранее Пресняков признавался, что мечтает о дочке.
"Двое мальчиков у меня уже есть, поэтому хочу девочку. Даже имя придумали — Мия. Но, как Бог даст, конечно", — рассказывал Пресняков.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Подольская комментировала слухи о беременности несколько дней назад.