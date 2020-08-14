Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Подольской заметили беременный живот 

Диана Товсепова 3 часа назад
Певица Наталья Подольская поделилась в своем Instagram семейными кадрами, на которых поклонники разглядели весьма округлившийся живот.
@nataliapodolskaya
В комментариях многие выразили уверенность, что Подольская вместе с супругом-музыкантом Владимиром Пресняковым ждут ребенка.
Звезды пока не комментируют слухи, однако ранее Пресняков признавался, что мечтает о дочке.

"Двое мальчиков у меня уже есть, поэтому хочу девочку. Даже имя придумали — Мия. Но, как Бог даст, конечно", — рассказывал Пресняков.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Подольская комментировала слухи о беременности несколько дней назад.
Звёзды , Видео , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть»
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
40-летняя Бочкарева показала откровенные фото
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Секретами по удовлетворению женщин в постели поделилась Гузеева
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
03:23
Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой
Звёзды Любовь
Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок
20:06
Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок
Еда Здоровье
Как избавить редиску от горького привкуса
02:15
Как избавить редиску от горького привкуса
Еда
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
10:17
Знаменитости, которые похудели чересчур резко
Звёзды Здоровье
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
02:59
Домашние цветы, от которых стоит избавиться побыстрее
Дом и сад
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
04:23
Почему Мадонна усыновила 4 африканцев
Звёзды Дети
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
02:26
Почему мойку опасно устанавливать рядом с плитой
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение