Сына Полищук заподозрили в романе с юной коллегой 

Ролик рассказывает о личной жизни актёра Алексея Макарова, сына актрисы Любови Полищук. Алексей славится любвеобильностью, его романы порой затмевают творческие достижения. Однако женат Макаров был всего дважды, а от одного из гражданских браков у него есть дочь. Недавно 48-летний Алексей выложил фото, где веселится в компании 28-летней актрисы Анастасии Акатовой. Фанаты тут же заподозрили новый роман, но отметили, что разница в возрасте слишком велика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Захарова ответила на слухи об алкоголизме.