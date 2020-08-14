Валентина Фрадеграда — итальянская модель и инфлюэнсер родом из Бергамо.

За жизнью пышногрудной красавицы следят порядка 2,5 миллионов человек в Instagram. "Рамблер" собрал серию ее лучших фотографий.

Популярность к девушке пришла 1,5 года назад, когда она опубликовала снимок в надетом вверх тормашками лифе бикини. После этой фотографии женщины по всему миру подхватили этот тренд и стали носить лиф таким же образом.

В университете Валентина изучала моду и дизайн. Кроме того, она пробовала себя в качестве актрисы, танцовщицы и певицы. Но и это еще не все таланты итальянки: 12 лет она занималась балетом, а еще выиграла пять чемпионатов по кунг-фу.

Однако немногие поклонники модели досконально изучают ее биографию. Большинству просто нравится любоваться горячими фотографиями девушки.