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Знойная итальянка не скупится на пикантные снимки и регулярно радует подписчиков 

Мира Маркина 2 часа назад
Валентина Фрадеграда — итальянская модель и инфлюэнсер родом из Бергамо.
За жизнью пышногрудной красавицы следят порядка 2,5 миллионов человек в Instagram. "Рамблер" собрал серию ее лучших фотографий.
Популярность к девушке пришла 1,5 года назад, когда она опубликовала снимок в надетом вверх тормашками лифе бикини. После этой фотографии женщины по всему миру подхватили этот тренд и стали носить лиф таким же образом.
В университете Валентина изучала моду и дизайн. Кроме того, она пробовала себя в качестве актрисы, танцовщицы и певицы. Но и это еще не все таланты итальянки: 12 лет она занималась балетом, а еще выиграла пять чемпионатов по кунг-фу.
Однако немногие поклонники модели досконально изучают ее биографию. Большинству просто нравится любоваться горячими фотографиями девушки.
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