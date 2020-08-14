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Рудова отреагировала на слухи о новом романе и беременности 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Личная жизнь актрисы Натальи Рудовой никому не дает покоя, потому что она ее тщательно скрывает. А недавно девушка удивила всех округлившимся животом. Так как ни о каком бойфренде речи не шло, журналисты и преданные фанаты начали расследование.
Вскоре выяснилось, что девушка встречалась с владельцем сети ресторанов "Тануки" Александром Орловым, которому моментально приписали отцовство. Сбитые с толку поклонники начали поздравлять Наталью с радостным событием. Но, выдержав паузу, актриса сделала опровержение.

«Знакомьтесь! Это Александр Орлов. Не мой жених, не отец моих детей. А мой хороший знакомый», — отметила Рудова.

Актриса пояснила, что просто объелась, позволила себе лишнего и расслабилась.

"Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике", написала актриса.

Артистка объяснила, что просто пошутила над подписчиками и мамой пока становиться не планирует, в ответ ее назвали "королевой маркетинга".
Ранее "Рамблер" сообщал о беременности Натальи Подольской.
Женский форум
Звёзды , Видео , Наталья Подольская , Александр Орлов
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