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57-летний Зверев опубликовал фото из ванной 

Анастасия Иванова 1 час назад
Сергей Зверев выложил в своем Instagram фотографию из ванной и покорил всех своих поклонников.
На фотографии Сергей принимает лечебные ванны на курорте Аршан в Тункинском районе республики Бурятия. Даже в ванную Сергей забрался в короне, хотя это преданных фанатов уже не удивляет. Больше всего поклонники поразились тому, как молодо выглядит Сергей. В свои 57 лет он до сих пор смахивает на 30-летнего.
Возможно, все дело в тех самых целебных водах, о которых Зверев и решил поговорить со своими подписчиками.

"Вода обладает целебной силой: смывает обрывки чужих биополей, уносит отрицательную энергию; снимает усталость; водные процедуры закаляют тело, укрепляют нервную систему", — сообщает в своем посте Сергей.

@zverevsuperstar
Несмотря на то, что пик славы Зверева давно прошел, за ним продолжают следить люди. Он все еще выступает с концертами, борется за сохранение Байкала и развитие внутреннего туризма.
Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасна вода из пластиковых бутылок.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Сергей Зверев
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