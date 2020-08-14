57-летний Зверев опубликовал фото из ванной 

Сергей Зверев выложил в своем Instagram фотографию из ванной и покорил всех своих поклонников.

На фотографии Сергей принимает лечебные ванны на курорте Аршан в Тункинском районе республики Бурятия. Даже в ванную Сергей забрался в короне, хотя это преданных фанатов уже не удивляет. Больше всего поклонники поразились тому, как молодо выглядит Сергей. В свои 57 лет он до сих пор смахивает на 30-летнего.

Возможно, все дело в тех самых целебных водах, о которых Зверев и решил поговорить со своими подписчиками.

"Вода обладает целебной силой: смывает обрывки чужих биополей, уносит отрицательную энергию; снимает усталость; водные процедуры закаляют тело, укрепляют нервную систему", — сообщает в своем посте Сергей.

@zverevsuperstar

Несмотря на то, что пик славы Зверева давно прошел, за ним продолжают следить люди. Он все еще выступает с концертами, борется за сохранение Байкала и развитие внутреннего туризма.