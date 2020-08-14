Лазарева честно рассказала о конфликте с Ветлицкой

«Если Наташа захочет, то узнает всю правду о той истории. Если нет, то это право ее как человека. Оправдывается тот, кто виноват. Я этого делать не буду. Она позвонила однажды моей дочери. Сказала, что больше не будет ее крестной матерью. Моя дочь Наташа сильно переживала и плакала», — поделилась Лазарева.