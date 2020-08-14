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Светлана Лазарева рассказала историю конфликта с Ветлицкой 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Лазарева честно рассказала о конфликте с Ветлицкой
Фото: @n_vetlitskaya
В ходе программы «Судьба человека» певица Светлана Лазарева откровенно рассказала, в чем причина ссоры с любимой подругой Натальей Ветлицкой. Женщины были настолько близки, что Светлана назвала в честь подруги родную дочь, а Ветлицкая стала для нее крестной мамой.
Светлана считает, что во всем виноваты слухи.

«Я оказалась разменной монетой. Ветлицкой много чего про меня наговорили. Наташа не стала выслушивать меня. Ей наговорили откровенную ерунду, и она поверила. Она выслушала только ту сторону. Все случилось на эмоциях».

И все-таки Лазарева призналась, что до сих пор хочет помириться с Ветлицкой.

«Если Наташа захочет, то узнает всю правду о той истории. Если нет, то это право ее как человека. Оправдывается тот, кто виноват. Я этого делать не буду. Она позвонила однажды моей дочери. Сказала, что больше не будет ее крестной матерью. Моя дочь Наташа сильно переживала и плакала», — поделилась Лазарева.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Рудова отреагировала на слухи о беременности.
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Звёзды , Наталья Ветлицкая , Светлана Лазарева
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