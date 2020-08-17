В середине 90-х Ирина Аллегрова хотела подарить своему мужу Игорю Капусте ребенка. Однако когда естественные способы не помогли, исполнительница решила прибегнуть к нетрадиционным методам, и отправилась у шаману в Новую Зеландию. Об этом сообщает «Собеседник».

Певица понимала, что для полного семейного счастья им с Игорем не хватает общего ребенка. Ирина расстраивалась, когда ее очередная попытка терпела фиаско. Аллегрова обращалась за помощью к Богу не только в России, но и в Греции, где звезда любила отдыхать с мужем. Но и это не помогало.

Через некоторое время артистка узнала, что в Новой Зеландии живет маг, который может ей помочь. Недолго думая, Ирина вместе с супругом отправилась на прием к шаману. Тот обещал ей помочь, если же Аллегрова пройдет через специальный ритуал.

Она долго стояла под деревом, призывая высшие силы в очередной раз подарить ей радость материнства. В этот же момент шаман читал необходимые заговоры, а после пообещал, что совсем скоро артистка забеременеет во второй раз. Однако чуда так и не случилось.

Это не первый мистический случай в жизни исполнительницы. Однажды вместе с Капустой они сделали татуировки в знак любви и верности. Когда Игорь ушел от Аллегровой, у него начало воспаляться тату. Мужчина даже хотел его свести, однако сделать это было невозможно. В одном из интервью сестра Игоря заявила, что ее брат умер из-за аллергической реакции, которая начала проявляться после того, как он сделал татуировку.