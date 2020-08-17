Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Аллегрова летала к шаману, чтобы забеременеть 

Анастасия Иванова 1 час назад
В середине 90-х Ирина Аллегрова хотела подарить своему мужу Игорю Капусте ребенка. Однако когда естественные способы не помогли, исполнительница решила прибегнуть к нетрадиционным методам, и отправилась у шаману в Новую Зеландию. Об этом сообщает «Собеседник».
Певица понимала, что для полного семейного счастья им с Игорем не хватает общего ребенка. Ирина расстраивалась, когда ее очередная попытка терпела фиаско. Аллегрова обращалась за помощью к Богу не только в России, но и в Греции, где звезда любила отдыхать с мужем. Но и это не помогало.
Через некоторое время артистка узнала, что в Новой Зеландии живет маг, который может ей помочь. Недолго думая, Ирина вместе с супругом отправилась на прием к шаману. Тот обещал ей помочь, если же Аллегрова пройдет через специальный ритуал.
Она долго стояла под деревом, призывая высшие силы в очередной раз подарить ей радость материнства. В этот же момент шаман читал необходимые заговоры, а после пообещал, что совсем скоро артистка забеременеет во второй раз. Однако чуда так и не случилось.
Это не первый мистический случай в жизни исполнительницы. Однажды вместе с Капустой они сделали татуировки в знак любви и верности. Когда Игорь ушел от Аллегровой, у него начало воспаляться тату. Мужчина даже хотел его свести, однако сделать это было невозможно. В одном из интервью сестра Игоря заявила, что ее брат умер из-за аллергической реакции, которая начала проявляться после того, как он сделал татуировку.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Подольская подтвердила вторую беременность.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Ирина Аллегрова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 мировых звезд с белорусскими корнями
10 мировых звезд с белорусскими корнями
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Бузова в шортах показала «дряблый» живот
Бузова в шортах показала «дряблый» живот
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Как меняются знаменитости после пластики
03:06
Как меняются знаменитости после пластики
Красота Звёзды
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
05:12
Звезды, без стеснения жившие на две семьи
Любовь Звёзды
Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
04:30
Названа каша, снижающая уровень сахара в крови
Еда Здоровье
Как заснуть, если сон никак не приходит
04:42
Как заснуть, если сон никак не приходит
Здоровье Психология
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение