Тарзан снялся голым и опозорился 

Сергей Глушко , известный как Тарзан, опубликовал в своем Instgram-аккаунте фото без одежды. Однако вместо восторженных комментариев он столкнулся с резкой критикой в свой адрес.

Артист сделал обнаженное фото в зеркале, а интимное место "прикрыл" смайликом.

"Шел в туалет, и вдруг решил, что уж давно я не голИл", — подписал снимок Тарзан.

@tarzan___official

Однако пользователи Сети обратили внимание не на оголенное тело артиста, а на беспорядок в комнате.

"А почему такой срач?", "Какой бардак… Ваша дама убирается хоть иногда?", "Кроме ужаса и срача вокруг ничего не заметила", "И не стыдно показывать такой беспорядок", "Не помешало бы прибираться, ясно все с хозяйкой этого дома", — написали в комментариях.

Другие подписчики посчитали, что Тарзан уже не так молод и привлекателен, как раньше, и ему не стоит публиковать такие откровенные снимки.