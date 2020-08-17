Тарзан снялся голым и опозорился 

Сергей Глушко, известный как Тарзан, опубликовал в своем Instgram-аккаунте фото без одежды. Однако вместо восторженных комментариев он столкнулся с резкой критикой в свой адрес.
Артист сделал обнаженное фото в зеркале, а интимное место "прикрыл" смайликом.
"Шел в туалет, и вдруг решил, что уж давно я не голИл", — подписал снимок Тарзан.
@tarzan___official
Однако пользователи Сети обратили внимание не на оголенное тело артиста, а на беспорядок в комнате.
"А почему такой срач?", "Какой бардак… Ваша дама убирается хоть иногда?", "Кроме ужаса и срача вокруг ничего не заметила", "И не стыдно показывать такой беспорядок", "Не помешало бы прибираться, ясно все с хозяйкой этого дома", — написали в комментариях.
Другие подписчики посчитали, что Тарзан уже не так молод и привлекателен, как раньше, и ему не стоит публиковать такие откровенные снимки.
"Уже выглядит как дед старый", "Совсем совесть потеряли, если она была!", "Я была высокого мнения. Озобоченые люди выставляют на показ", "Уже старый, некрасиво", "Позорит Наташу", "Что больше привлечь внимание нечем, а пиара хочется? Не стыдно, сын уже взрослый?", "Интересно, я сейчас пойду в туалет и по пути в зеркале расшиперю свою м***у, лайки будут?", — возмутились пользователи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Аллегрова летала к шаману, чтобы забеременеть.