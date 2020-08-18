"Зачем бабке в климаксе напяливать фату"

"Зачем бабке в климаксе напяливать на башку фату (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)?",
"В определённом возрасте женщины становятся невидимы. Стареют, теряют привлекательность, даже если остаются элегантными и подтянутыми.
Входя в помещение, женщины определённого возраста не привлекают к себе внимание, как то было раньше.
Мужчины смотрят не на них, а сквозь них",
"Чтобы стать ещё «центрее», престарелые невесты по 3 платья за свадьбу меняют, как это сделала Светка Бондарчук. Отвели гости взор на свежатинку - а тут оба-на: бабка платье сменила! Опять все на престарелую молодую пялятся.
Поняли теперь, зачем пожилой женщине фата и пир горой на собственной свадьбе? Это её лебединая песня перед новым жизненным этапом под названием «Старость».