"Зачем бабке в климаксе напяливать фату"

В таком случае, по ее мнению, единственный способ привлечь внимание - это устроить торжество, где можно быть в центре внимания.

Миро предположила, что Бондарчук, как и многие в ее возрасте, боится увядания и в этом причина ее настойчивого желания вновь напомнить о себе.