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Шикарную свадьбу Бондарчук раскритиковали: "Зачем пожилой женщине фата и пир горой"

Стелла Шмель
1 час назад
Женский форум9
Бывшая модель и светская львица Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал 46-летний Сергей Харченко. О мужчине известно совсем немного. В числе прочего, Бондарчук обмолвилась, что зарабатывает больше своего нынешнего супруга. Что, в целом, не помешало провести паре шикарную свадьбу, на которой Светлана сменила три платья.
"Зачем бабке в климаксе напяливать фату"
Фото: СоцсетиСоцсети
Блогер Лена Миро порассуждала, зачем 51-летней Бондарчук понадобилось устраивать торжество такого масштаба:
"Зачем бабке в климаксе напяливать на башку фату (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)?",
- задается вопросом блогер и далее выдвигает свою версию.
"В определённом возрасте женщины становятся невидимы. Стареют, теряют привлекательность, даже если остаются элегантными и подтянутыми.
Входя в помещение, женщины определённого возраста не привлекают к себе внимание, как то было раньше.
Мужчины смотрят не на них, а сквозь них",
- считает Миро.
В таком случае, по ее мнению, единственный способ привлечь внимание - это устроить торжество, где можно быть в центре внимания.
"Чтобы стать ещё «центрее», престарелые невесты по 3 платья за свадьбу меняют, как это сделала Светка Бондарчук. Отвели гости взор на свежатинку - а тут оба-на: бабка платье сменила! Опять все на престарелую молодую пялятся.
Поняли теперь, зачем пожилой женщине фата и пир горой на собственной свадьбе? Это её лебединая песня перед новым жизненным этапом под названием «Старость».
Миро предположила, что Бондарчук, как и многие в ее возрасте, боится увядания и в этом причина ее настойчивого желания вновь напомнить о себе.
Женский форум9
Звёзды,Сергей Харченко,Светлана Бондарчук,
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