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Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах Фирсова 

Мира Маркина 4 часа назад
Дочь Валентины Легкоступовой призналась, что ей угрожал супруг матери, Юрий Фирсов.
Не так давно Аннэта Бриль посетила ток-шоу "Пусть говорят", где рассказала о том, как Фирсов не давал ей поговорить с матерью. Когда девушка звонила домой, Юрий брал трубку и сообщал, что Легкоступова спит и не может подойти к телефону. После этого он начал угрожать Бриль.
Аннэта сохранила записи всех телефонных разговоров и уже передала их следствию. По мнению девушки, Фирсов мог быть не только пьян, но также находиться под действием запрещенных веществ.
Дочь Легкоступовой приехала к матери через две недели после неудачных телефонных звонков. Внешне Валентина казалась здоровой, однако на ее теле были синяки. Аннэта решила отвезти и мать, и ее супруга в наркологию, поскольку они были пьяны.
Исполнительница хита "Ягода малина" поступила в клинику 6 августа. Спустя четыре дня ее перевели в другую больницу для проведения операция. 14 августа певица ушла из жизни.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Штурм раскрыл причину скоропалительного замужества Легкоступовой.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Юрий Фирсов
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