Дочь Валентины Легкоступовой призналась, что ей угрожал супруг матери, Юрий Фирсов

Не так давно Аннэта Бриль посетила ток-шоу "Пусть говорят", где рассказала о том, как Фирсов не давал ей поговорить с матерью. Когда девушка звонила домой, Юрий брал трубку и сообщал, что Легкоступова спит и не может подойти к телефону. После этого он начал угрожать Бриль.

Аннэта сохранила записи всех телефонных разговоров и уже передала их следствию. По мнению девушки, Фирсов мог быть не только пьян, но также находиться под действием запрещенных веществ.

Дочь Легкоступовой приехала к матери через две недели после неудачных телефонных звонков. Внешне Валентина казалась здоровой, однако на ее теле были синяки. Аннэта решила отвезти и мать, и ее супруга в наркологию, поскольку они были пьяны.

Исполнительница хита "Ягода малина" поступила в клинику 6 августа. Спустя четыре дня ее перевели в другую больницу для проведения операция. 14 августа певица ушла из жизни.