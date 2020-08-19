Роза Сябитова впервые откровенно рассказала о том, как жила после смерти мужа, который ушел из жизни в 1993 году.

Потеряв супруга, звезде пришлось самой содержать себя и своих детей. При этом, став вдовой, сваха не спешила выйти замуж снова:

"Я держала траур год. Но для меня он сопровождался не столько моим горем, сколько тем, что дети потеряли отца. Я и замуж снова не выходила, пока не поставила их на ноги. Отец — величина постоянная, отчим — переменная. Не хотела подвергать детей риску, ведь проблема отчимов и пасынков или падчериц всегда актуальна".

Звезда шоу "Давай поженимся" также призналась, что первые интимные отношения после смерти супруга у нее появились лишь спустя 10 лет:

"Да, у меня был мужчина. Молодое тело требовало, но я это делала тихо, чтобы, не дай Бог, дети не узнали. Да и появился он только через десять лет после смерти мужа. Это были 90-е. Какой секс?! Нам жрать нечего было, на четырех работах пахала, а ночью мыла полы в метро. Какой тут мужчина?!".

Помимо прочего, Сябитова рассказала о том, что в тяжелые моменты ее посещали отчаянные мысли:

"У меня была идея: «А может, в проститутки податься?» Но я понимала, что вряд ли стану успешной в этой области. С моим возрастом и при наличии двух детей трудно. Да и тело мое покоцано родами. В общем, я поняла, что туда мне путь заказан",

— призналась сваха в разговоре с "Собеседником".