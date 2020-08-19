Бузову уличили в поклонении сатане 

Поклонники Ольги Бузовой решили, что певица и телеведущая является последовательницей сатанизма.

Фанаты звезды не первый раз обращают внимание на странные знаки, которые Бузова показывает на сцене. На этот раз поклонников обеспокоило видео, на котором Ольга крестится: на кадрах она очерчивает в воздухе треугольник через левое плечо, а затем замирает.

Видео опубликовал telegram-канал, который тут же начал насмехаться над Ольгой на тему того, что она не умеет креститься. В ответ на это подписчики telegram-канала отыскали ролик с проекта "Форт Боярд", где Ольга вновь совершает странный обряд перед тем, как начать выполнять задание:

"На стрессе перед испытанием она снова, уже непроизвольно показывает свои сатанинские знаки. Жутко, если честно",

— подписал видео telegram-канал "Только никому".

Фанаты звезды также вспомнили, что певица нередко показывает символ "два пальца вверх, один в сторону". Примерно также выглядит жест поклонения Бамофету — дьявольской жрице, супруге сатаны.