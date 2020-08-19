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«500 тысяч за фото погибшей»: медсестра рассказала, как СМИ пытались получить фото Легкоступовой 

Мира Маркина 28 минут назад
«500 тысяч за фото погибшей»
Фото: @legkostupovavalentina
Медсестра травматологического отделения московской больницы, куда поступила Валентина Легкоступова перед смертью, поделилась инсайдерской информацией.
На прошлой неделе исполнительницу хита "Ягода малина" доставили в стационар в крайне тяжелом состоянии. Вскоре артистка скончалась.
Девушка, работающая медсестрой в отделении, рассказала, что произошло, когда СМИ узнали о смерти певицы:

«Мы знали, что в палате лежит Валентина Легкоступова, в детстве любили её песню про малину, естественно, все переживали, и надеялись, что она выкарабкается. Когда стало ясно, что певица уходит, на наше отделение началась настоящая атака, через каких-то знакомых, от знакомых знакомого. Журналисты пытались проникнуть. Моей коллеге, через приятеля одно издание предложило 500 000 рублей за фото погибшей пациентки». Это кошмар».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа новая причина смерти Валентины Легкоступовой.
Женский форум
Звёзды , Валентина Легкоступова
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