«500 тысяч за фото погибшей»

«Мы знали, что в палате лежит Валентина Легкоступова, в детстве любили её песню про малину, естественно, все переживали, и надеялись, что она выкарабкается. Когда стало ясно, что певица уходит, на наше отделение началась настоящая атака, через каких-то знакомых, от знакомых знакомого. Журналисты пытались проникнуть. Моей коллеге, через приятеля одно издание предложило 500 000 рублей за фото погибшей пациентки». Это кошмар».