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Ивлев высказался о причинах развода 

Мира Маркина 5 часов назад
Ивлев высказался о причинах развода
Фото: @ivlevchef
Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев высказался о причинах развода с экс-супругой Марией после 23 лет брака. Его слова приводит портал "Телепрограмма".
В первую очередь Ивлев опроверг слова о том, что он изменял Марии:

«А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив».

Шеф-повар также пожаловался на то, что многие СМИ после его развода "что-то ищут, придумывают". Константин подчеркнул, что никогда не будет комментировать слухи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоИвлев познакомил молодую любовницу с сыном.
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Звёзды , Константин Ивлев
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