Известный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев высказался о причинах развода с экс-супругой Марией после 23 лет брака. Его слова приводит портал "Телепрограмма".

В первую очередь Ивлев опроверг слова о том, что он изменял Марии:

«А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив».

Шеф-повар также пожаловался на то, что многие СМИ после его развода "что-то ищут, придумывают". Константин подчеркнул, что никогда не будет комментировать слухи.