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«У депутатки в наличии брендовый шмот»: Миро вновь обрушилась на Михальчик 

Мира Маркина 1 час назад
Скандально известный светский хроникер Лена Миро вновь разнесла Юлию Михальчик.
Блогер задалась вопросом: на что живет певица, учитывая то, что особой популярностью она не пользуется (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):

"На какие шиши Юля живет? Нет, ну серьёзно, концертная деятельность? Не смешите. Кто по доброй воле пойдёт на её выступление и заплатит деньги?

Вы бы пошли? Уверена, нет.

Я полезла искать, где же выступает Михальчик. Оказалось, что кроме радио Шансон, она любит горячие точки.

То есть, концерт в Луганске. Концерт в Донецке. Юля летит туда и изо всех сил поёт.

Кто оплачивает это безумие, неизвестно. Зато известно, что в прошлом году Михальчик стала вдруг депутатом!".

Миро также рассказала о том, в каком виде певица отправилась не так давно в Минск. По мнению блогера, девушка поехала в Беларусь не ради выступления:

"У депутатки с мандатом Михальчик, несмотря на полную профневостребованность, в наличии брендовый шмот: сумка Диор, часики Ролекс, новый автомобиль, появившийся сразу после получения корочки депутата.

Всё это меня наводит на очень грустные мысли. Человек не состоялся в профессии, ненавидит и поливает г****м своих более успешных коллег, поёт лишь по заказу из мест, где идут или вот-вот начнутся войны.

Казалось бы, на что живёт неудачница — доедает горбушку с хреном?

Так нет ведь, на волне ура-патриотизма она устроила концертный чёс по горячим точкам и получила мандат".

В завершение поста Миро стала иронизировать на тему того, что на самом деле Юлия является агентом под прикрытием:

"Ну, а чего? Работает на полставки в спецслужбах, летит в Беларусь, чтобы раздобыть все сведения. Впрочем, для этого ведь нужно иметь хоть чуть-чуть мозгов".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро высказалась о свадьбе Бондарчук.
Женский форум
Звёзды , Видео , Юлия Михальчик , Лена Миро
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