"На какие шиши Юля живет? Нет, ну серьёзно, концертная деятельность? Не смешите. Кто по доброй воле пойдёт на её выступление и заплатит деньги?
Вы бы пошли? Уверена, нет.
Я полезла искать, где же выступает Михальчик. Оказалось, что кроме радио Шансон, она любит горячие точки.
То есть, концерт в Луганске. Концерт в Донецке. Юля летит туда и изо всех сил поёт.
Кто оплачивает это безумие, неизвестно. Зато известно, что в прошлом году Михальчик стала вдруг депутатом!".
"У депутатки с мандатом Михальчик, несмотря на полную профневостребованность, в наличии брендовый шмот: сумка Диор, часики Ролекс, новый автомобиль, появившийся сразу после получения корочки депутата.
Всё это меня наводит на очень грустные мысли. Человек не состоялся в профессии, ненавидит и поливает г****м своих более успешных коллег, поёт лишь по заказу из мест, где идут или вот-вот начнутся войны.
Казалось бы, на что живёт неудачница — доедает горбушку с хреном?
Так нет ведь, на волне ура-патриотизма она устроила концертный чёс по горячим точкам и получила мандат".
"Ну, а чего? Работает на полставки в спецслужбах, летит в Беларусь, чтобы раздобыть все сведения. Впрочем, для этого ведь нужно иметь хоть чуть-чуть мозгов".