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Спирс обратилась в суд, чтобы освободиться из-под опеки отца 

Мира Маркина 54 минуты назад
Бритни Спирс обратилась в суд с требованием избавить ее от опеки отца Джейми Спирса. Об этом сообщает издание The Independent.
В заявлении певица указала, что просит оставить ее под опекой Джоди Монтгомери, ее временного опекуна. Однако адвокаты артистки полагают, что ее отец постарается не допустить этого.
Джейми Спирс взял опеку над дочерью с 2008 года по решению суда после того, как она пережила нервный срыв. В 2019 у него появились проблемы со здоровьем, и он временно снял с себя эту обязанность.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бритни Спирс вновь напугала фанатов странным танцем в топе.
Звёзды , Видео , Бритни Спирс , Джейми Спирс
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