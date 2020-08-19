Выяснилось, какой алкоголь любит Ефремов 

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Актер Михаил Ефремов предпочитает пить виски. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

Об алкогольном напитке, который любит Михаил Ефремов, стало известно на заседании суда по делу о ДТП, которое произошло в центре Москвы.

По словам корреспондента "МК", в зале, где проходит судебный процесс, "ощущается запах алкоголя". Кроме того, на столе, за которым сидит актер, стоят бутылки Coca-Cola

Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера столкнулся с грузовиком. В результате аварии его водитель скончался в больнице.