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Выяснилось, какой алкоголь любит Ефремов 

Анастасия Иванова 1 час назад
Актер Михаил Ефремов предпочитает пить виски. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Об алкогольном напитке, который любит Михаил Ефремов, стало известно на заседании суда по делу о ДТП, которое произошло в центре Москвы.
По словам корреспондента "МК", в зале, где проходит судебный процесс, "ощущается запах алкоголя". Кроме того, на столе, за которым сидит актер, стоят бутылки Coca-Cola.
Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актера столкнулся с грузовиком. В результате аварии его водитель скончался в больнице.
Ранее "Рамблер" сообщал, что появилось новое видео ДТП с Ефремовым.
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Coca-Cola
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