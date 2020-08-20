Накануне актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram-аккаунте ролик. На видео запечатлено, как артист самостоятельно моет свой автомобиль.
Под постом Панин заявил, что осваивает новую профессию. Раньше он всегда обращался в салон, где ему проводили химчистку машины, поэтому своими руками Алексей моет ее впервые.
«Думаю, что, если меня здесь за горло возьмет костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься»,
— признался актер.
Фолловеры, тем временем, не оценили юмор Панина и поспешили в очередной раз вылить на него поток негатива.
«Тот случай, когда утечка "мозгов" во благо России», — высказался хейтер.
«Сколько ты будешь еще унижаться?» — негодовал подписчик.
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