Накануне актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram-аккаунте ролик. На видео запечатлено, как артист самостоятельно моет свой автомобиль.

Под постом Панин заявил, что осваивает новую профессию. Раньше он всегда обращался в салон, где ему проводили химчистку машины, поэтому своими руками Алексей моет ее впервые.

«Думаю, что, если меня здесь за горло возьмет костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься»,

— признался актер.

Фолловеры, тем временем, не оценили юмор Панина и поспешили в очередной раз вылить на него поток негатива.

«Тот случай, когда утечка "мозгов" во благо России», — высказался хейтер.