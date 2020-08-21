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«Мисс США» ушла в рестлинг и избивает мужчин, но продолжает сводить с ума 

Диана Товсепова 2 часа назад
Казалось бы, нет никого нежнее, чем "королевы красоты" из женских конкурсов. Девушки дефилируют в купальниках и шикарных платьях, сверкая белозубой улыбкой, как настоящие дивы. Так было и с Бриттани Николь Потит, которая в 2012 году получила почетный титул "Мисс США".
Как выяснил "Рамблер", эффектная блондинка представляла Вирджинию и с легкостью очаровала жюри конкурса своей натуральной красотой и точеной фигурой. Однако последнее время имя Николь всплывает в прессе вовсе не из-за подиума.
Оказалось, девушка вдруг переехала в Австралию, увлеклась рестлингом и стала жестко вести себя с мужчинами. Еще в 2017 году обвиняли в нападении на возлюлбленного, но позже сняли подозрения. Сейчас история повторилась с другим парнем — на этот раз блондинка избила своего любимого цепью для собак с металлической пряжкой, оставив глубокие порезы на спине. Блондинку уже вызвали в суд, где обвинение заявило, что "королева красоты" еще и разбила мужчине нос.
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