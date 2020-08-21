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Почему Ветлицкая отказалась от крестной дочери 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите ролик и узнайте о разладе между двумя популярными российскими певицами. Наталья Ветлицкая и Светлана Лазарева долгие годы были подругами. Мало того, когда Светлана ждала ребёнка, у неё возникло множество проблем со здоровьем, но Наталья помогла найти хорошего врача, поэтому ребёнка, к счастью, удалось спасти. Родив дочь, Лазарева без колебаний назвала её Натальей и пригласила подругу стать крёстной матерью. Та радостно приняла приглашение. Много лет женщины были близки, но теперь отношения прервались. В чём причина ссоры, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Филипп Киркоров встал на защиту Аллы Пугачёвой по поводу Легкоступовой.
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Наталья Ветлицкая , Алла Пугачева , Светлана Лазарева
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