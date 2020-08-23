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«Подделка под Лопыреву»: Бородину уличили в удлиннении ног 

Стелла Шмель 2 часа назад
«Такую можно только использовать»
Фото: Соцсети / @lena-miro
Блогер Лена Миро сравнила фотографии Виктории Лопыревой и Ксении Бородиной. Ракурс и сюжет снимка Ксении будто бы повторяет изображение Виктории. Миро предположила, что Бородина "косит под Лопыреву, визитной карточкой которой являются ноги". Об этом она написала в своем новом посте.

"Не до конца засунув конечности в сапоги, ведущая публичного дома 2 разложила эти самые сапоги по арбузам",

— написала Миро, предположив, что Бородина пытается визуально сделать свои ноги длиннее с помощью обуви, которую надела лишь частично.

"Зажатая и несексуальная, больше всего на свете Ксения хочет быть желанной бабой. Получается, даже с фотошопом, не очень. Такую нельзя хотеть. Такую можно только использовать".

Соцсети / @lena-miro

"Смотрю я на Ксюшу и думаю: «А, может, ей забить на эти свои, в общем-то, никакие ноги?» Они, конечно, не очень красивые, но, в общем-то, и не ужасные. Ноги как ноги: ходят и ладно!",

— заключила Бородина, предположив, что определяющая характеристика Ксении — зажатость и закомплексованность.
Ранее "Рамблер" писал, что Бузова пригрозила покинуть Россию.
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Женский форум
Звёзды , Ксения Бородина , Виктория Лопырева
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