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Калашникова озвучила тяжелый диагноз Корчевникова 

Мира Маркина 2 часа назад
«Среди диагнозов чаще всего называется рак»
Фото: @b.korchevnikov
Экс-невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова озвучила страшный диагноз Бориса Корчевникова.
Не так давно шоу-бизнес встревожила новость о резком ухудшении слуха телеведущего. В разговоре с изданием "Собеседник" Калашникова рассказала о диагнозе, который подозревают у телеведущего:

"Не секрет, что у Бориса давние проблемы со здоровьем. Среди вероятных диагнозов чаще всего называется рак. А в качестве возможного последствия — потеря слуха. О том, что Корчевников теряет слух, говорят не первый год. Но Борис каждый раз опровергает это. Однако слухи не возникают из воздуха, и сложности есть".

При этом бывшая возлюбленная Шаляпина призналась, что она восхищается мужеством, с которым Корчевников справляется с недугом:

"Не сдается, борется с болезнью. И при этом много работает. Большинство людей бы опустили руки, но не он. Это очень крутое качество. Я желаю ему крепкого здоровья. Желаю справиться со всеми недугами и осложнениями".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шура рассказал, из-за чего болел раком.
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Звёзды , Борис Корчевников , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин , ИД "Собеседник"
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