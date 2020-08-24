«Среди диагнозов чаще всего называется рак»

Не так давно шоу-бизнес встревожила новость о резком ухудшении слуха телеведущего. В разговоре с изданием "Собеседник" Калашникова рассказала о диагнозе, который подозревают у телеведущего:

"Не секрет, что у Бориса давние проблемы со здоровьем. Среди вероятных диагнозов чаще всего называется рак. А в качестве возможного последствия — потеря слуха. О том, что Корчевников теряет слух, говорят не первый год. Но Борис каждый раз опровергает это. Однако слухи не возникают из воздуха, и сложности есть".

При этом бывшая возлюбленная Шаляпина призналась, что она восхищается мужеством, с которым Корчевников справляется с недугом: