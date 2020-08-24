Утяшева поразила фанатов своей скудной диетой

Ляйсан Утяшева поделилась секретом своей стройной фигуры в Instagram и обеспокоила подписчиков.

По мнению спортсменки, лето — это отличное время для перезагрузки пищевых привычек. Утяшева рассказала, что практикует интервальное голодание. Кроме того, супруга Павла Воли описала свой приблизительный рацион: на завтрак она пьет воду и ест ягоды и фрукты, на обед предпочитает мореподукты или курицу с сырыми овощами. От ужина гимнастка, как правило, отказывается.

Кроме того, Утяшева рассказала, что летом не употребляла кофе, сладкую газировку и молочные коктейли. Вдобавок к этому трижды в неделю она устраивала инфодетокс и старалась не пользоваться телефоном, компьютером и другими устройствами.

Многих поклонников спортсменки неприятно удивил ее рацион: они посчитали, что Утяшева морит себя голодом и не получает необходимую норму калорий.