Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Башарова уволили в очередной раз 

Анастасия Иванова 45 минут назад
Башарова снова уволили из-за скандалов
Фото: depositphotos.com
Марат Башаров в очередной раз лишился работы. Актера уволили из двух спектаклей в «Современном Театре Антрепризы». Об этом сообщает «Экспресс газета».
По слухам, Башарова заменили другим актером. Впрочем, по данным издания, это уже не первый случай в жизни Марата. Так, якобы зимой прошлого года с артистом отказались работать продюсеры одного из спектаклей, после того, как зрители перестали покупать билеты, где указан актер.
Сам Башаров информацию о своем увольнении пока не прокомментировал. Тем временем некоторые СМИ утверждают, что в театре увольнение актера опровергли.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Лолита пожалела обвиненных в харассменте мужчин.
Видео дня. Звезды, резко похудевшие в 2020 году
Звёзды , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
Раскрыта реакция Федосеевой-Шукшиной на развод
Раскрыта реакция Федосеевой-Шукшиной на развод
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Привычки, которые мешают вам худеть
05:00
Привычки, которые мешают вам худеть
Здоровье Психология
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
05:08
Российские звезды, которым стукнуло 40 в 2020 году
Звёзды
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
09:09
Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Красота Звёзды
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
00:22
Диетологи раскрыли секрет самого полезного завтрака
Еда Здоровье
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
02:02
Выяснилось, что происходит в «Детской пыточной»
Дети
Как правильно носить утягивающее белье
02:48
Как правильно носить утягивающее белье
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение