Башарова снова уволили из-за скандалов

Марат Башаров в очередной раз лишился работы. Актера уволили из двух спектаклей в «Современном Театре Антрепризы». Об этом сообщает «Экспресс газета».

По слухам, Башарова заменили другим актером. Впрочем, по данным издания, это уже не первый случай в жизни Марата. Так, якобы зимой прошлого года с артистом отказались работать продюсеры одного из спектаклей, после того, как зрители перестали покупать билеты, где указан актер.

Сам Башаров информацию о своем увольнении пока не прокомментировал. Тем временем некоторые СМИ утверждают, что в театре увольнение актера опровергли.