Ольга Бузова рассказала о своих корнях и похвасталась тем, что в ее роду были дворяне. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Ламборджинсы».
Телеведущая отметила, что среди ее предков были русские и украинцы.
"Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь", — отметила звезда.
Бузова рассказала и о своих хитах. Самой удачной песней она посчитала "Мало половин". По ее словам, этой песней она положила начало танцевальным флешмобам в России.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бузова снялась для обложки Playboy.