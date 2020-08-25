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Фанаты высмеяли Кардашьян за фото в трусах 

Рамблер 1 час назад
«Выглядит дешево»: Кардашьян высмеяли за фото в трусах
Фото: @kimkardashian
Ким Кардашьян поделилась новой откровенной фотографией и была высмеяна фанатами. Снимок появился в ее аккаунте Instgaram.
На кадрах светская львица позирует в белье собственного бренда Skims. На одном из фото она позирует в топе на тонких бретелях и трусах. В подписи к фото звезда отметила, что новая коллекция стала одной из ее любимых.
Поклонники Кардашьян не оценили ее новые фото и напомнили звезде о том, что ее Instagram состоит из откровенных фотографий. Кроме того, подписчики заметили на фото ретушь.
@kimkardashian

«Ким, когда ты начнешь вести себя, как леди? Тебя без одежды достаточно, всем уже плевать», «Она ретуширует свой живот на каждой фотографии», «У тебя же четверо детей…», «Выглядит очень дешево», — отметили они в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что муж Ким, Канье Уэст обвинил ее в том, что она пыталась сдать его в психушку.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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