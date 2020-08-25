«Выглядит дешево»: Кардашьян высмеяли за фото в трусах

Ким Кардашьян поделилась новой откровенной фотографией и была высмеяна фанатами. Снимок появился в ее аккаунте Instgaram.

На кадрах светская львица позирует в белье собственного бренда Skims. На одном из фото она позирует в топе на тонких бретелях и трусах. В подписи к фото звезда отметила, что новая коллекция стала одной из ее любимых.

Поклонники Кардашьян не оценили ее новые фото и напомнили звезде о том, что ее Instagram состоит из откровенных фотографий. Кроме того, подписчики заметили на фото ретушь.

@kimkardashian