Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в интригующее видео, снятое на пляже.
На кадрах певица предстала топлес. Звезда прикрыла пышный бюст руками, игриво демонстрируя стройную талию и загорелые ноги.
Поклонники артистки разделились на два лагеря: одни восхитились фигурой Брежневой, другие озадачились — как муж певицы, Константин Меладзе, позволил ей опубликовать такой откровенный видеоролик?
«Ух, она заставит Костю поволноваться», «Вами хочется только любоваться, какая красивая девушка!», «Это слишком горячо», «Просто бомба!», «Искусительница», «Как такое муж вам позволяет!», «Ау, Костя! Уведут такую прелестницу», «Волшебная, какие шикарные ножки», «Ошеломительно! Бюст просто вау!», «Ой, как вы прикрылись ручками, засмущались?!», «Очаровательная нимфа», «Вера, что за срамота? Прикройте прелести», —
прокомментировали видео подписчики певицы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывшая жена Меладзе высмеяла мужчин, выбирающих молодых любовниц.