«Ух, она заставит Костю поволноваться», «Вами хочется только любоваться, какая красивая девушка!», «Это слишком горячо», «Просто бомба!», «Искусительница», «Как такое муж вам позволяет!», «Ау, Костя! Уведут такую прелестницу», «Волшебная, какие шикарные ножки», «Ошеломительно! Бюст просто вау!», «Ой, как вы прикрылись ручками, засмущались?!», «Очаровательная нимфа», «Вера, что за срамота? Прикройте прелести», —