Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Что за срамота? Прикройте прелести»: Брежнева записала на пляже нескромное видео 

Мира Маркина 1 час назад
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в интригующее видео, снятое на пляже.
На кадрах певица предстала топлес. Звезда прикрыла пышный бюст руками, игриво демонстрируя стройную талию и загорелые ноги.
Поклонники артистки разделились на два лагеря: одни восхитились фигурой Брежневой, другие озадачились — как муж певицы, Константин Меладзе, позволил ей опубликовать такой откровенный видеоролик?

«Ух, она заставит Костю поволноваться», «Вами хочется только любоваться, какая красивая девушка!», «Это слишком горячо», «Просто бомба!», «Искусительница», «Как такое муж вам позволяет!», «Ау, Костя! Уведут такую прелестницу», «Волшебная, какие шикарные ножки», «Ошеломительно! Бюст просто вау!», «Ой, как вы прикрылись ручками, засмущались?!», «Очаровательная нимфа», «Вера, что за срамота? Прикройте прелести», —

прокомментировали видео подписчики певицы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывшая жена Меладзе высмеяла мужчин, выбирающих молодых любовниц.
Женский форум 19
Звёзды , Видео , Константин Меладзе , Вера Брежнева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова в бикини оголила «прелести» на велосипеде
Седокова в бикини оголила «прелести» на велосипеде
Фанатов возбудила мокрая грудь Серябкиной
Фанатов возбудила мокрая грудь Серябкиной
Горбань оконфузилась в микро-бикини
Горбань оконфузилась в микро-бикини
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Какую посуду надо немедленно изгнать с кухни
03:06
Какую посуду надо немедленно изгнать с кухни
Дом и сад
Спасет ли от лишнего веса маложирный майонез
20:00
Спасет ли от лишнего веса маложирный майонез
Еда Здоровье
Как Газманов женился на супруге Мавроди
03:47
Как Газманов женился на супруге Мавроди
Звёзды Любовь
Что делать с огромным урожаем яблок
04:34
Что делать с огромным урожаем яблок
Дом и сад Еда
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
05:09
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
Еда Здоровье
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
10:56
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
Звёзды
Как избавить полотенца от запаха сырости
02:43
Как избавить полотенца от запаха сырости
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение