Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте 

Смотрите видео и узнайте о неожиданном откровении певца Владимира Преснякова-младшего. Владимир не любит распространяться о личной жизни, так что его рассказ о жизни с первой супругой, певицей Кристиной Орбакайте, удивил поклонников. Молодые люди стали жить вместе совсем молодыми и даже после рождения сына не оформили брак официально. Спустя несколько лет пара распалась и, как теперь выяснилось, для Преснякова это стало трагедией, хотя именно его поведение и стало причиной ухода жены.
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