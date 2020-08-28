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Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о неожиданном откровении певца Владимира Преснякова-младшего. Владимир не любит распространяться о личной жизни, так что его рассказ о жизни с первой супругой, певицей Кристиной Орбакайте, удивил поклонников. Молодые люди стали жить вместе совсем молодыми и даже после рождения сына не оформили брак официально. Спустя несколько лет пара распалась и, как теперь выяснилось, для Преснякова это стало трагедией, хотя именно его поведение и стало причиной ухода жены.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Диму Билана госпитализировали.
Звёзды , Видео , Любовь , Кристина Орбакайте , Дима Билан
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