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Новую молодую пассию Брэда Питта спутали с русской 

Диана Товсепова 47 минут назад
В личной жизни главного голливудского красавчика Брэда Питта не могут разобраться даже самые преданные его фанаты. На днях в СМИ "разоблачили" его новый роман — актера заметили в парижском аэропорту Шарль де Голль в компании 27-летней модели Николь Потуральски.
Конечно, пресса сразу же нашла девушку и объявила "копией" российской модели Ирины Шейк. Николь, и правда, подозрительно похожа на Ирину и также как она работает моделью, но живет между Берлином и Лос-Анджелесом, воспитывая сына Эмиля.
О личной жизни девушка не распространяется в соцсетях, однако, как выяснил "Рамблер", 140 тысяч поклонников в Instagram уже пристально следят за ее эффектными снимками.
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Звёзды , Фото , Брэд Питт , Ирина Шейк , аэропорт Шарль де Голль
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