В личной жизни главного голливудского красавчика Брэда Питта не могут разобраться даже самые преданные его фанаты. На днях в СМИ "разоблачили" его новый роман — актера заметили в парижском аэропорту Шарль де Голль в компании 27-летней модели Николь Потуральски.

Конечно, пресса сразу же нашла девушку и объявила "копией" российской модели Ирины Шейк . Николь, и правда, подозрительно похожа на Ирину и также как она работает моделью, но живет между Берлином и Лос-Анджелесом, воспитывая сына Эмиля.

О личной жизни девушка не распространяется в соцсетях, однако, как выяснил "Рамблер", 140 тысяч поклонников в Instagram уже пристально следят за ее эффектными снимками.