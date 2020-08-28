«Дашу снова разденут. Снимать это будет ее отец»

Стало известно, что третий сезон сериала "Содержанки" снимет отец актрисы Дарьи Мороз. Блогер Лена Миро высказала свое мнениена эту тему.
По ее мнению, в сериале уже показали все, что можно было. Однако то, что отец будет снимать обнаженную дочь, — это ненормально.
«Дашу снова разденут. Снова т*****т. Она покрутит тем, что все уже видели. Снимать все это будет ее отец», — написала блогер.
По словам Миро, потом люди удивляются тому, "куда делась мораль общества".
«Ну, а чего? Бывший муж посмотрел. Теперь пусть папа кричит с режиссерского кресла: "Не верю! Больше страсти, Даша, шире отверстие!"».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро высмеяла Билана за жалобы на жизнь.