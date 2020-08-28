«Дашу снова разденут. Снимать это будет ее отец»

По ее мнению, в сериале уже показали все, что можно было. Однако то, что отец будет снимать обнаженную дочь, — это ненормально.

«Дашу снова разденут. Снова т*****т. Она покрутит тем, что все уже видели. Снимать все это будет ее отец», — написала блогер.

По словам Миро, потом люди удивляются тому, "куда делась мораль общества".