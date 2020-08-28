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Миро высказалась о новом сезоне «Содержанок» с Мороз 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Дашу снова разденут. Снимать это будет ее отец»
Фото: @d_moroz
Стало известно, что третий сезон сериала "Содержанки" снимет отец актрисы Дарьи Мороз. Блогер Лена Миро высказала свое мнениена эту тему.
По ее мнению, в сериале уже показали все, что можно было. Однако то, что отец будет снимать обнаженную дочь, — это ненормально.

«Дашу снова разденут. Снова т*****т. Она покрутит тем, что все уже видели. Снимать все это будет ее отец», — написала блогер.

По словам Миро, потом люди удивляются тому, "куда делась мораль общества".

«Ну, а чего? Бывший муж посмотрел. Теперь пусть папа кричит с режиссерского кресла: "Не верю! Больше страсти, Даша, шире отверстие!"».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Миро высмеяла Билана за жалобы на жизнь.
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Звёзды , Дарья Мороз
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