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Воробьев показал видео с двумя девушками в постели 

Анастасия Иванова 1 час назад
Певец и актер Алексей Воробьев снял шуточное видео, как спит с двумя девушками. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
На видео Воробьев закрыл рукой камеру, и рядом с ним в кровати появилась сначала одна девушка, потом — вторая. На третий раз фокус не удался, и вместо обворожительных красоток компанию актеру в постели составила взрослая полная женщина.

"Мгновенная карма", — подписал Воробьев.

Поклонницы оценили юмор Воробьева.

"Эх ты ж романтик ты наш", "Сказка о Воробьеве и Золотой Рыбке", "Да вы шалун однако", — написали в комментариях подписчицы.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Арзамасова "засветила" свою жизнь с Авербухом.
Звёзды , Видео , Алексей Воробьев
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