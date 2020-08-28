Певец и актер Алексей Воробьев снял шуточное видео, как спит с двумя девушками. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На видео Воробьев закрыл рукой камеру, и рядом с ним в кровати появилась сначала одна девушка, потом — вторая. На третий раз фокус не удался, и вместо обворожительных красоток компанию актеру в постели составила взрослая полная женщина.

"Мгновенная карма", — подписал Воробьев.

Поклонницы оценили юмор Воробьева.