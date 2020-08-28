Исхудавший Басков сделал интимное признание

Певец Николай Басков во время церемонии вручения премии Fashion Summer Awards рассказал о своей личной жизни. Об этом пишет "Собеседник".

Басков признался, что есть несколько человек, к которым он испытывает симпатию.

"Мое сердце занято наполовину. У меня несколько симпатий. Но о них рассказывать не буду, а то вдруг они прочитают", — сказал певец.

Он добавил, что это "упорядоченные связи":

"По-другому быть не может. У меня уже не тот возраст, чтобы увлекаться беспорядочными связями".

Кроме того, Басков удивил присутствующих своим внешним видом. За последнее время артист сильно похудел. Известно, что он три раза в неделю ходит в спортивный зал и не думает о еде.