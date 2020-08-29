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Миро объяснила, почему Питт не вернулся к Энистон 

Полина Алферова 2 часа назад
«Бабий век короток, как ни старайся»
Фото: Соцсети
Блогер Лена Миро прокомментировала изменения в личной жизни голливудского актера. Заодно она высмеяла ожидания тех поклонниц, которые надеялись, что Питт вернется к Дженнифер Энистон.
«Брэд Питт поступил, я считаю, бессовестно: вместо того, чтобы осуществить влажные фантазии пожилых куриц и вернуться к толстенькой бабушке Энистон, взял и завёл себе фотомодель»
Миро объяснила свою позицию:

«В своё время все возрастные тётки мира разделились на два лагеря: «За Энистон» и «За Джоли». И одна я талдычила: «Никогда богатый мужик не вернётся в старое лоно».

«Нафига Питту старая калоша Энистон в койке? Вот как на неё встанет?», — подчеркнула блогер.
Впрочем, по мнению Миро, Энистон тоже не нужен «этот потрепанный алкаш в завязке».
«Она пожрать вкусно любит, на пляже с друзьями потусить, деньги у неё есть, профессия, в которой состоялась. Зачем ей хиппующий дедок с кучей проблем?»
Миро считает, что Энистон и Питт должны влюбляться в тех, «кого хочется целовать», а не в тех, кому они изливают душу.
«Бабий век короток, как ни старайся. Так выглядит правда», — резюмировала Лена Миро.
Ранее «Рамблер» писал, что пользователь Сети оскорбил внешность девушек СССР.
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Звёзды , Брэд Питт , Дженнифер Энистон , Лена Миро
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