«Бабий век короток, как ни старайся»

Брэд Питт поступил, я считаю, бессовестно: вместо того, чтобы осуществить влажные фантазии пожилых куриц и вернуться к толстенькой бабушке Энистон, взял и завёл себе фотомодель»

Миро объяснила свою позицию:

«В своё время все возрастные тётки мира разделились на два лагеря: «За Энистон» и «За Джоли». И одна я талдычила: «Никогда богатый мужик не вернётся в старое лоно».

«Нафига Питту старая калоша Энистон в койке? Вот как на неё встанет?», — подчеркнула блогер.

Впрочем, по мнению Миро, Энистон тоже не нужен «этот потрепанный алкаш в завязке».

«Она пожрать вкусно любит, на пляже с друзьями потусить, деньги у неё есть, профессия, в которой состоялась. Зачем ей хиппующий дедок с кучей проблем?»

Миро считает, что Энистон и Питт должны влюбляться в тех, «кого хочется целовать», а не в тех, кому они изливают душу.