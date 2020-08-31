Главные скандалистки российского шоу-бизнеса 

Ролик рассказывает о знаменитостях, которые предпочли добиваться славы скандальными выходками и эпатажным поведением. Одной из главных скандалисток отечественного шоу-бизнеса считается Ксения Собчак. По словам ведущей, неординарность была свойственна ей с детства, и ещё в юные годы она доводила родителей невообразимыми поступками. С возрастом увлечение эпатажем не прошло, так что и сегодня Собчак нередко раздражает публику странными выходками. О других российских скандалистках узнайте из ролика.
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