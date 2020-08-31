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Сотникова откровенно рассказала о жизни с мужем-дворником 

Мира Маркина 59 минут назад
Сотникова рассказала о жизни с мужем-дворником
Фото: @sotnikova4141
Актриса Вера Сотникова в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" откровенно рассказала о жизни со своим бывшем мужем Юрием Никольским.
Никольский работал реставратором в музее. Однако были времена, когда ему приходилось соглашаться на работу дворником. Для Сотниковой этот союз был неудачным. После развода с Никольским она больше не выходила замуж.

«Он пришел в общежитие к моим друзьям, когда я была студенткой в школе-студии МХАТ. Красавец и очень образованный человек, надо признать. Я ведь даже, когда приехала в Москву, не читала «Мастера и Маргариту». Вскоре я забеременела от него. Аборт от своего любимого мужчины я делать не хотела. Отцом, надо признать, он был не очень хорошим. Мне очень помогала в те годы мама»,

— призналась актриса.
По словам Сотниковой, после разрыва она встретилась с Юрием лишь на юбилее их сына Яна, когда ему исполнилось 20 лет.

«Бывший муж позвонил и спросил, можно ли прийти на день его рождения. Ян был счастлив увидеть отца»,

— объяснила артистка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Цымбалюк-Романовская рассказала о тяжелом разводе с Джигарханяном.
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